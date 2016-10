Frank van der Lende naar VS voor verkiezingen

ANP Frank van der Lende naar VS voor verkiezingen

HILVERSUM - 3FM-dj Frank van der Lende verruilt zijn studio in Hilversum voor eentje in New York. In het kader van de Amerikaanse presidentsverkiezingen presenteert Frank zijn radioshow drie dagen lang vanuit de Verenigde Staten. Dat maakte BNN donderdag bekend.

Door ANP - 20-10-2016, 17:10 (Update 20-10-2016, 17:10)

"De Amerikaanse verkiezingen zijn van zo’n werelds belang. Dit gaat niet alleen gevolgen hebben voor Amerika, maar ook zeker voor ons”, licht Frank toe. “Daarom wil ik van dichtbij meemaken hoe Amerikanen de belangrijkste keuze voor de komende vier jaar maken en onderzoeken wat de uitslag voor hen betekent.”

Frank presenteert zijn radioshow, die wordt omgedoopt tot Frank Goes To New York, van maandag 7 tot en met woensdag 9 november vanuit The Big Apple. Hij zoekt Nederlanders op die in New York wonen, gaat de straat op om met Amerikanen te praten over de presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump en krijgt elke dag een artiest op bezoek die ‘een muzikale blik werpt op de verkiezingen’. De stembusgang is op 8 november.