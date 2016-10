Hardwell: wassen beeld is kroon op werk

ANP Hardwell: wassen beeld is kroon op werk

Door ANP - 20-10-2016, 19:19 (Update 20-10-2016, 19:19)

“Je ziet jezelf ineens driedimensionaal in 360 graden, ik loop om mezelf heen. Super bizar”, vindt de 28-jarige Robbert van de Corput, beter bekend als Hardwell.

In de Amsterdamse vestiging van Madame Tussauds, waar Hardwell donderdag zijn wassen evenbeeld mocht onthullen, staat de dj tussen zijn collega’s Tiësto, Armin van Buuren en Afrojack. “Super vet om tussen mijn eigen helden te staan.”

Dat hij benaderd werd voor een wassen beeld, was ‘toch wel’ een verrassing voor Hardwell, die tot twee keer toe werd uitgeroepen tot ’s werelds beste dj. “Het is toch een van de grootste dingen die je in Nederland kan bereiken, een van de grootste kronen op je werk.”