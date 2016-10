Little Mix-zangeres kampte met eetstoornis

ANP Little Mix-zangeres kampte met eetstoornis

LONDEN - Zangeres Jade Thirlwall van de meidengroep Little Mix kampte jarenlang met een eetstoornis. Dat vertelt de Britse in het nieuwe boek van de band, Our World.

Door ANP - 21-10-2016, 1:39 (Update 21-10-2016, 1:39)

De inmiddels 23-jarige onthult dat de eetproblemen begonnen rond haar dertiende. Ze noemt een sterfgeval in haar familie en het gepest van kinderen op school de grootste oorzaken van de aandoening, zo meldt E!. Uiteindelijk moest de zangeres opgenomen worden in een ziekenhuis. Daar kwam ze erachter hoe ernstig anorexia is.

"Ze zetten me neer en waren heel streng tegen me. Ze zeiden: als je je lichaam zo blijft behandelen, dan ga je dood", aldus Jade. Ze ging in therapie en leerde met de ziekte om te gaan. "Anorexia is destructief. Je wordt koppig en als mensen je iets duidelijk proberen te maken, denk je alleen maar dat ze tegen je zijn en daardoor luister je niet."