ANP Shailene Woodley schrijft over arrestatie

LOS ANGELES - In een ingezonden brief in Time heeft Shailene Woodley meer verteld over haar arrestatie bij een protest vorige week. De actrice is boos dat er een aanhouding van een blanke bekendheid voor nodig was, om aandacht te krijgen voor het lot van de inheemse bevolking van de VS.

Door ANP - 21-10-2016, 2:58 (Update 21-10-2016, 2:58)

"Ik was in North Dakota, zij aan zij met oorspronkelijke Amerikanen. Je weet wel, de mensen die hier al woonden voordat wij er kwamen. Raad eens? Ze zijn er nog steeds. En we negeren hun problemen." Shailene is er verbolgen over dat de Indiaanse cultuur wel wordt gebruikt in mode en accessoires. "We dragen hun erfgoed, hun heilige totempalen, de veren, de kralen. We zetten een wigwam op voor onze kinderen. Maar we kennen hun realiteit niet."

Het protest waar de Divergent-actrice deel van uitmaakte, is gericht tegen een oliepijplijn die schade aanbrengt aan het land van de Indiaanse bevolking. Ook vrezen tegenstanders dat bij een defect aan de pijp het drinkwater van miljoenen mensen vervuild raakt.

Shailene verklaarde eerder deze week in een rechtbank niet schuldig te zijn aan de twee aanklachten tegen haar, het betreden van privéterrein en aanzetten tot rellen. Als ze door de rechter wel schuldig wordt bevonden, hangt haar een geldstraf boven het hoofd en maximaal zestig dagen cel.