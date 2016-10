Black Lives Matter-nummer op album Lady Gaga

NEW YORK - Eén van de nummers op het nieuwe album van Lady Gaga gaat over Trayvon Martin, de tiener wiens dood in 2012 aan de wieg stond van de Black Lives Matter-beweging.

Door ANP - 21-10-2016, 3:41 (Update 21-10-2016, 3:41)

In een interview met Applestation Beats 1 vertelde de zangeres volgens CNN dat ze het nummer schreef als reactie op "de epidemie van jonge Afro-Amerikanen die vermoord worden in dit land". Gaga is zich ervan bewust dat zijzelf verder van het probleem afstaat. "Het is ingewikkeld: ik ben geen Afro-Amerikaanse vrouw, dus hoe praat ik over dit soort zaken? Maar hoe kan ik niets zeggen? Hoe zou ik nu een album moeten maken dat alleen gaat over hoe ik met m'n kont twerk in de clubs? In dit stadium van mijn carrière moet het over meer gaan dan alleen fun."

Album Joanne met daarop het nummer Angel Down komt later vrijdag pas uit, maar Gaga deelde in het gesprek al een stukje tekst van het nummer. Ze vraagt zich daarin af waar onze moed is gebleven, en waarom mensen slechts toekijken.