ANP 'Stalker Kendall wilde haar bang maken'

LOS ANGELES - De man die deze zomer Kendall Jenner stalkte, was uit op angst. Dat verklaarde de openbaar aanklager donderdag in zijn betoog tijdens de rechtszaak tegen Shavaughn McKenzie, meldt New York Daily News.

Door ANP - 21-10-2016, 4:19 (Update 21-10-2016, 4:19)

De 25-jarige man sloop in augustus 2015 achter de realityster aan toen zij de poorten van haar villa inreed. Hij bonsde op de ramen van haar auto, terwijl Kendall huilend en gillend doodsangsten uitstond, zo vertelde het model tijdens haar getuigenis vorige week.

"Hij weet dat dit haar bang zal maken en hij doet het toch. Ze begint te gillen en wat doet hij? Hij komt nog dichterbij. Hij ziet de angst, maar het maakt hem niet uit", beargumenteerde de aanklager zijn standpunt dat de 25-jarige man kwade zin had. Diens advocaat beweert dat zijn cliënt psychische problemen heeft, maar verder niet gevaarlijk is. De verdediging mag maandag een zelfde soort slotbetoog houden in de zaak.