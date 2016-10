RZA: Russell Crowe spreekt de waarheid

LOS ANGELES - Wu Tang Clan-rapper RZA heeft zich uitgesproken over de hoogopgelopen ruzie tussen Azealia Banks en Russell Crowe.

Door ANP - 21-10-2016, 5:35 (Update 21-10-2016, 5:35)

De producent was degene die Azealia afgelopen weekend meenam naar het feestje van de acteur. De rapper beweert dat ze daar door Crowe is mishandeld, en dat hij daarbij racistische scheldwoorden heeft gebruikt.

In een lange Facebookpost reageert RZA op de aantijgingen van Azealia, die de hoofdrol speelt in zijn regiedebuut Coco. "Ik kende daarvoor haar reputatie, maar tijdens het filmen verliep alles goed." Op het feestje ging het echter mis. "Ik had met Azealia afgesproken maar wilde ook even langs bij het feestje van Russell. Dus vroeg ik of zij mee mocht, en hij zei 'cool, Bobby'. De avond was nog niet over of ze had iedereen beledigd, ze gedroeg zich vreselijk."

De muzikant bevestigt eerdere geruchten dat Azealia dreigde een vrouwelijke bezoeker van het feestje met een glas te bewerken, en op een gegeven moment ook een glas pakte en een dreigende beweging maakte. "Russell blockt de aanval en zet haar uit de suite. Ik heb Russell haar geen N:gg:r horen noemen."

RZA benadrukt in de post dat de zaak niet over ras of gender gaat. "En ik bescherm Russell niet. Hij is zijn eigen man."