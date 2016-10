Lost Frequencies geeft iedereen een kans

AMSTERDAM - Lost Frequencies maakt geen onderscheid in bekende of onbekende artiesten als het gaat om een mogelijke samenwerking. Sinds zijn grote doorbraak vorig jaar met de hit Are You With Me krijgt hij aan de lopende band aanbiedingen maar de Belg, die eigenlijk Felix De Laet heet, kijkt niet naar namen.

“Ik wil graag samenwerken met iedereen. Daar ben ik heel open minded in”, zegt De Laet tegen BuzzE. “Ik krijg nu heel veel aanvragen van muzikanten die het maar gewoon proberen. En soms neem ik wat aan en proberen we wat.”

Als De Laet dan toch moet kiezen, werkt hij het liefst met onbekende namen zoals hij ook deed op zijn hits Reality en Beautiful Life. Daarop doen respectievelijk de Nederlander Janieck Devy en de Zweed Sandro Cavazza mee.

Verslavend

“Bekende namen verwachten dat ik alles doe en daar heb ik niet zo’n zin in”, aldus De Laet. “Dan werk ik liever met onbekende artiesten waar we echt samen iets kunnen neerzetten.”

Op zijn debuutalbum, dat vrijdag 7 oktober verscheen, is dan ook geen bekende naam te vinden. Wellicht doordat de Belg al lang geleden aan de cd begon. Dat resulteerde in een hele berg nummers waarvan niet alle nummers het album halen. “Zonder het te weten ben ik er al twee jaar mee bezig”, vertelt De Laet. “Dus ik kon nu in alle gemak nadenken over welke tracks ik er op wilde. En sommige zullen nooit uitgebracht worden”, lacht hij.

Met drie nummer 1-hits op rij in Vlaanderen heeft De Laet inmiddels de recordboeken gehaald. De dj kan wel wennen aan al dat succes. “Waarom niet?”, vraagt hij zich af. Het is volgens hem alleen maar verslavend. “Het is echt grappig dat iedereen meezingt tijdens optredens. Echt zot. Zelfs aan de andere kant van de wereld."