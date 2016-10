Armin leidt rond in Van Gogh Museum

AMSTERDAM - Armin van Buuren heeft een multimediatour gemaakt voor het Van Gogh Museum in Amsterdam. De wereldberoemde Nederlandse dj koos elf schilderijen van de kunstenaar, waarover hij vertelt. Natuurlijk ontbreekt ook zijn muziek niet in de tour Embrace Vincent, die vanaf 21 oktober beschikbaar is in het museum.

Door ANP - 21-10-2016, 8:06 (Update 21-10-2016, 8:06)

De dj, die even in Nederland is voor een aantal optredens tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE), is een grote fan van de schilderkunst van Vincent van Gogh. "Ik heb mij in Van Gogh verdiept en vind zijn werken heel inspirerend", zegt Armin in De Telegraaf. Zijn favoriete Van Gogh is De Amandelbloesem. "De Zonnebloemen zou het meest voor de hand liggen, maar de Amandelbloesem die Van Gogh schilderde voor zijn kleine neefje, staat voor nieuw leven. Dat raakt mij, ik kan er uren naar kijken", legt hij uit.

"Ik merk dat er veel raakvlakken zijn tussen zijn kunst en mijn muziek. Maar ik wil duidelijk zeggen dat ik mij absoluut niet wil vergelijken met Vincent van Gogh. Hij is een icoon, maar dat ben ik nog lang niet."

De muziek van de multimediatour komt uit de wereldtour Armin Only Embrace en wordt voor de gelegenheid ook apart als album uitgebracht onder de naam Club Embrace. De tour, die zowel in het Nederlands als Engels tot 1 december verkrijgbaar is, is ter gelegenheid van het ADE.