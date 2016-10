Hardwell beleeft ‘fantastisch’ ADE

AMSTERDAM - Hardwell geniet met volle teugen van het Amsterdam Dance Event (ADE). “Er hangt een super toffe energie”, zegt de dj voor de camera van ANP. “Ik vind het een fantastisch ADE.”

21-10-2016

Robbert van de Corput, beter bekend als Hardwell, draaide donderdagavond in een uitverkochte Heineken Music Hall en mag zaterdag het Amsterdam Music Festival afsluiten. “Een paar leuke feestjes.”

Hardwell kreeg woensdagavond te horen dat hij dit jaar op de derde plek van de DJ MAG Top 100 staat. Martin Garrix, die werd geboren als Martijn Garritsen, voert de lijst aan. “Ik ben superblij met m’n positie, ik mag me nog steeds top drie noemen. En het is Martijn meer dan gegund. Als iemand het zou moeten worden, is hij het wel. Ik ben helemaal blij voor hem.”

Druk

Hardwell werd tot twee keer toe verkozen tot ’s werelds beste dj en weet dus hoe het is om de door het publiek samengestelde lijst aan te voeren. “Het zet je op een soort voetstuk voor de buitenwereld. Je bent in één keer het boegbeeld van de dancemuziek wereldwijd. Je sluit wat meer festivals af.”

De nummer 1-dj zijn heeft volgens de 28-jarige plaatjesdraaier uit Breda ook een keerzijde. “Je bent de beste van de wereld, dus je krijgt een bepaalde druk op je schouders.”

Dikke plaat

Hoewel hij trots is nog in de top drie te staan, is Hardwell niet meer veel bezig met de dj-poll. “Ik wil me lekker gaan verbreden met muziek, veel meer muziek gaan maken dan alleen maar specifieke danceplaten. Ik vind dat je je doelen moet verleggen en niet te veel blind moet staren op één en hetzelfde ding.”

De wereldtournee die hij onlangs afrondde, is voor Hardwell nog steeds een hoogtepunt. “Dat hoop ik natuurlijk wel te overtreffen. Je moet jezelf proberen te blijven ontwikkelen, verdergaan. Een wereldtour is het mooiste wat er is en ik hoop het in de toekomst nog een keer te mogen doen.”

Hoe hij de tour gaat overtreffen, weet Hardwell nog niet. “Misschien nog een wereldtournee of een hele dikke plaat maken? Ik heb nog geen idee. Voor nu ben ik superblij dat ik mag doen wat ik allemaal doe.”