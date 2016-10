Myrna Goossen krijgt lifestyleshow bij SBS6

ANP Myrna Goossen krijgt lifestyleshow bij SBS6

AMSTERDAM - Myrna Goossen is van RTL overgestapt naar SBS6. Vanaf zondag 6 november gaat zij wekelijks Iedereen Succesvol presenteren. Myrna ontvangt zondag in een kasteel in Renesse mensen uit onder meer de showbizz, radio en televisie, mode, bedrijfsleven, film, sport en politiek.

Door ANP - 21-10-2016, 13:44 (Update 21-10-2016, 13:44)

Elke gast in het lifestyleprogramma is in zijn of haar discipline succesvol. Zo komt in de eerste aflevering stylist en zanger Roy Donders praten over zijn carrière. Een vast onderdeel is De minuut van Jan, waarin Jan Uriot nieuws uit showbizzland brengt.

Er worden, tot het eind van het jaar, acht afleveringen van een half uur uitgezonden op zondag vanaf 12.00 uur. Het is de bedoeling dat het programma volgend jaar wordt uitgebreid naar wekelijkse uitzendingen van anderhalf uur die, met uitzondering van de zomermaanden, het hele jaar op zondag te zien zullen zijn.