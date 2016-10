Jonna Fraser en KoL stormen albumlijst binnen

AMSTERDAM - Jonna Fraser en Kings of Leon zijn vanuit het niets de kop van de Album Top 10 binnengestormd. Jonna neemt met haar plaat Blessed het stokje over van Frans Bauer. Zijn album Geluk, hoop en liefde is weggezakt naar een vijfde plek.

Door ANP - 21-10-2016, 15:26 (Update 21-10-2016, 15:26)

Het nieuwe album van Kings of Leon, Walls, doet het wereldwijd goed en de Nederlandse albumlijst vormt daarop geen uitzondering. Naast Jonna en de rockers uit Tennessee zijn ook Jeroen van Koningsbrugge en Beth Hart deze week nieuw in de lijst. Van Koningsbrugge vinden we met zijn 'Amerikaanse' plaat Songs Of Life op de vijfde plek. Beth Hart staat er vlak onder.

Naast Frans Bauer moet ook Justin Bieber het ontgelden door de nieuwe binnenkomers in de lijst. Zijn Purpose is afgegleden naar de achtste plaats.

AlbumTop 10 week 43

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, single o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Jonna Fraser - Blessed

2. (-) Kings of Leon - Walls

3. (3) Kinderen voor Kinderen - Voor altijd jong! - 37

4. (1) Frans Bauer - Geluk, hoop en liefde

5. (-) Jeroen van Koningsbrugge - Songs Of Life

6. (-) Beth Hart - Fire On The Floor

7. (5) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

8. (2) Justin Bieber - Purpose

9. (7) Shawn Mendes - Illuminate

10. (6) O'G3NE - We Got This