ANP André van Duin geniet van nieuwe uitdagingen

AMSTERDAM - André van Duin stort zich ‘op zijn oude dag’ in het ene na het andere nieuwe avontuur. “Ik vind het allemaal wel leuk”, vertelde André, die dit seizoen Heel Holland bakt presenteert, vrijdag in RTL Boulevard.

Door ANP - 21-10-2016, 19:51 (Update 21-10-2016, 19:51)

“Ik maak op mijn oude dag allemaal nieuwe dingen mee”, zei André over Smaakt naar meer, de nabeschouwing van Heel Holland bakt die sinds dit seizoen elke woensdagavond te zien is. Smaakt naar meer was voor de nieuwbakken ‘talkshowhost’ wel even wennen. “Ik moet nu netjes tussen de filmpjes inpraten, het is allemaal een beetje een keurslijf want het wordt semi-live opgenomen. Dan kan je niet te veel rommelen, want dan moeten ze te veel knippen.”

Dat hij nu een bakprogramma en een talkshow presenteert, betekent niet dat André meer tv-uitstapjes wil maken. “Ik heb nog geen andere programma’s gezien die ik zou willen presenteren. Dit was een rijdende trein en daar ben ik opgesprongen. Tot mijn stomme verbazing werd het een succes.”

De komiek kreeg van veel kijkers te horen dat ze verbaasd waren dat André ook ‘normaal’ kan doen. “Iedereen zegt: ik wist niet dat je ook gewoon kunt doen. Maar ik ben m’n hele leven al rustig en normaal, ik zet alleen af en toe een alpinopet op.”