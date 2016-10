Catfish-presentator Nev Schulman is vader

ANP Catfish-presentator Nev Schulman is vader

NEW YORK - Nev Schulman, bekend als het gezicht van de MTV-serie Catfish, is vrijdag vader geworden. Zijn verloofde Laura Perlongo beviel vrijdag van hun dochter Cleo.

Door ANP - 21-10-2016, 22:35 (Update 21-10-2016, 22:35)

“Best. Thing. Ever”, schreef Nev op Instagram over de komst van Cleo. Het meisje kwam vrijdagochtend (lokale tijd) ter wereld. De 32-jarige Nev plaatste op Instagram een foto waarop hij zijn dochter in zijn armen heeft. Ook gaf hij zijn verloofde een pluim.

Laura deelde en kiekje van het hele gezin. “Ik kan me niet meer herinneren dat deze foto is genomen”, schreef ze. “Ik kan me ook niets meer herinneren van de afgelopen 24 uur, maar ons dochtertje is eindelijk geboren.” Laura is naar eigen zeggen helemaal verliefd op de kleine. “Ze is alles.”