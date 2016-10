Jeroen van der Boom: klik met Sylvie Meis

Door ANP - 22-10-2016, 7:18 (Update 22-10-2016, 7:18)

Jeroen is blij met een derde seizoen van Wedden dat ik het kan!. ‘’Ik vond het altijd heerlijk om te doen. In 2013 was de laatste show te zien. Ik heb altijd gezegd dat ik het programma graag terug op de buis zou willen hebben. Op YouTube worden de filmpjes van vorige uitzendingen nog steeds goed bekeken.”

De zaterdagavondshow wordt dit jaar in lengte verdubbeld naar negentig minuten en de tv-wetten van tegenwoordig schrijven voor dat daarbij ook een duo-presentatie hoort. Jeroen: “Ik ben altijd voorstander en promotor geweest van een verrassende combinatie.‘’

Humor

Jeroen: “We hebben een enorme klik. Sylvie kan enorm lachen, dat wist ik niet van haar. Ze kan lachen om dingen waar ik doorgaans om kan gieren. Ze heeft de humor waar ik van hou. Duo-presentatie met Sylvie voelt daarom prima, alsof we het al drie of vier seizoenen samen doen. We vullen elkaar aan. We hebben het leuk en dat stralen we uit op televisie.”

Jeroen en Sylvie kennen elkaar uit het voetbalwereldje. ‘’De Toppers traden vaak op tijdens afterparty’s van het Nederlands elftal. Ik wist daarom wie Sylvie was en Sylvie wist wie ik was. Bovendien heb ik natuurlijk haar carrière gevolgd in Duitsland”, zegt Jeroen.

Walnoten

Jeroen en Sylvie halen voor de vernieuwde SBS6-show, die ze presenteren in een hypermodern decor, onder meer kandidaten uit het buitenland. Geen fysieke of mentale uitdaging wordt geschuwd. Jeroen: ‘’Er zitten lekkere weddenschappen in, negen per show. Zo is er iemand die beweert 78 walnoten met zijn billen te kunnen pletten.”

Sylvie: ‘’Wat ik heel bijzonder vind ik de ingewikkelde geheugenweddenschappen die we hebben naast de fysieke prestaties. Vaak denk ik ‘hoe is het mogelijk? Zo knap!. De kandidaten verbazen me.”