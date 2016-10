Meer kijkers voor start The Voice of Holland

HILVERSUM - The Voice of Holland beleefde vrijdagavond een droomstart. De aftrap van het zevende seizoen van de talentenjacht trok 2.761.000 kijkers en dat is meer dan de afgelopen drie seizoenen in 2013, 2014 en 2015.

Door ANP - 22-10-2016, 10:30 (Update 22-10-2016, 10:30)

Het seizoen van TVOH opende vorig jaar met 2.490.000 kijkers. Geen enkele aflevering van The Voice of Holland in 2014 en 2015 trok zoveel kijkers, zegt een woordvoerster van RTL4.

In het zevende seizoen hebben naast Sanne Hans en Ali B twee nieuwe coaches plaatsgenomen in de draaiende stoelen. Guus Meeuwis en Waylon willen het de gevestigde orde lastig maken.