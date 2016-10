Nieuwe vriendin voor Jason Derulo

ANP Nieuwe vriendin voor Jason Derulo

LOS ANGELES - Zanger Jason Derulo heeft een nieuwe vriendin. Zij heet Ragon Miller en is zijn achtergronddanseres. Een cameraman van TMZ zag de twee op het vliegveld van Los Angeles en confronteerde Jason met wat vragen.

Door ANP - 22-10-2016, 13:54 (Update 22-10-2016, 13:54)

Jason wil aanvankelijk niet antwoorden op de vraag of hij een nieuwe vriendin heeft, maar zijn gezicht spreekt boekdelen en hij neemt wel dankbaar de complimenten over haar schoonheid in ontvangst.

In mei werd bekend dat zijn relatie met model Daphne Joy voorbij was.