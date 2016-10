Lindsay Lohan heeft huurschuld

ANP Lindsay Lohan heeft huurschuld

LONDEN - Lindsay Lohan heeft naar verluidt een huurschuld opgebouwd van 87.000 euro en zal voor de rechtbank moeten verschijnen als blijkt dat ze de schuldeiser niet kan betalen. Volgens Daily Mail hangt haar een persoonlijk faillissement boven het hoofd.

Door ANP - 22-10-2016, 13:59 (Update 22-10-2016, 13:59)

Lindsay Lohan, die onlangs een nachtclub opende in Athene, heeft volgens de krant geen huur betaald voor haar appartement in Londen dat 3,9 miljoen euro waard is. Het zou gaan om een huurachterstand van zes maanden, tot augustus dit jaar.

Advocaten van de huiseigenaar hebben de 30-jarige actrice gesommeerd de huurschuld in te lossen, anders vragen ze op 8 november haar faillissement aan bij de rechtbank.

Lindsay Lohans ex-vriend Egor Tarabasov zegt ook nog geld van haar tegoed te hebben. Ze zou kleding, een Rolex en sieraden bij hem thuis hebben weggenomen met een totaalwaarde van 27.000 euro.