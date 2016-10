Jandino Asporaat zet huis te koop

RIDDERKERK - Jandino Asporaat heeft zijn huis in Ridderkerk te koop gezet. De vraagprijs van de woning bedraagt 425.000 euro, dat is volgens Bekende buren 75.000 euro meer dan de komiek en tv-presentator er zeven jaar geleden zelf voor betaalde.

Door ANP - 22-10-2016, 14:22 (Update 22-10-2016, 14:22)

De woning beschikt over vier slaapkamers, een garage en een tuin van 180 vierkant meter op het oosten. Zelf is Jandino inmiddels met zijn vrouw en kinderen verhuisd naar een villa in Nieuwerkerk aan den IJssel die hij vorig maart voor 875.000 euro kocht.