ANP Mick Jagger op tijd hersteld voor Las Vegas

LAS VEGAS - Het concert van The Rolling Stones zaterdagavond in Las Vegas gaat door. Mick Jagger is op tijd hersteld om op te treden. De frontman van The Rolling Stones zegde woensdag een show in Las Vegas af wegens een flinke keelontsteking. Hij moest op doktersadvies stemrust houden.

Door ANP - 22-10-2016, 14:30 (Update 22-10-2016, 14:30)

''Dank jullie wel allemaal voor alle beterschapswensen. Ik kijk er echt naar uit om zaterdagavond op het podium in Vegas te staan. Ik hoop jullie daar te zien'', twittert Mick Jagger.

Het is nog niet bekend of er een nieuwe datum komt voor het geannuleerde concert in de T-Mobile Arena. Op de website van de band staat dat hier zo snel mogelijk duidelijkheid over komt. Fans krijgen het advies zolang nog geen geld terug te vragen.