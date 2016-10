AT&T neemt Time Warner over

ANP AT&T neemt Time Warner over

NEW YORK - HBO en Cartoon Network worden eigendom van AT&T. Het Amerikaanse telecombedrijf neemt Time Warner over, het bedrijf achter de populaire zenders. Ook bezit het de uitzendrechten van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Met de overname is een bedrag van 85,4 miljard dollar (78,4 miljard euro) gemoeid.

23-10-2016, 7:29

Met de overname verzekert AT&T zich van een keur aan populaire programma's, zoals de series Game of Thrones en Westworld. De deal is unaniem goedgekeurd door de directies van beide bedrijven.