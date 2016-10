Tour Adele staat op één

ANP Tour Adele staat op één

NEW YORK - De tour van Adele levert haar niet alleen volle zalen op, maar ook een dikke bankrekening. De Britse zangeres voert met een totale omzet van zo'n 138 miljoen euro Billboard's Hot Tours 2016 lijst aan. Dit bedrag is op basis van het aantal verkochte tickets tot de eerste week van oktober.

Door ANP - 23-10-2016, 9:39 (Update 23-10-2016, 9:39)

De opbrengst zal nog wel verder oplopen. Adele, die op 27 mei aftrapte in Miami en tussen half juni en begin augustus door Europa trok, toert nu weer langs zalen in Noord Amerika en Mexico tot eind november met haar '25' show.

Daarna kan de zangeres weer de nodige rust nemen. Een week geleden vertelde ze haar fans tijdens een concert in Nashville dat ze na haar tour graag een tweede kind wil. "Mijn zoon is al bijna vier", zo zei Adele over haar zoon Angelo. "Ik word heel emotioneel, want ik heb het gevoel dat wanneer ze vier zijn, ze niet echt je baby meer zijn. Dus mijn baarmoeder begint een beetje te jeuken."