Taylor Swift terug op podium

DEL VALLE - Taylor Swift heeft zich weer laten zien op het podium. In Del Valle, Texas, verzorgde de zangeres een spetterend optreden. Volgens People was de show in het kader van de Amerikaanse Formule 1 Grand Prix de enige die Taylor dit jaar geeft.

Door ANP - 23-10-2016, 11:01 (Update 23-10-2016, 11:01)

De fans kwamen flink aan hun trekken. Taylor speelde al haar grote hits en trakteerde de aanwezigen ook nog This Is What You Came For, de song die ze samen met haar ex calvin Harris schreef.

Taylor had bijna een jaar niet meer opgetreden volgens People. Nadat haar 1889 wereldtour klaar was, had ze het te druk met haar liefdesleven. Ze verbrak haar relatie met Harris en startte een romance met Tom Hiddlestone. Die is intussen ook alweer verleden tijd.