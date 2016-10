Take That maakt tourdata bekend

ANP Take That maakt tourdata bekend

LONDEN - Take That gaat weer toeren. Zaterdagavond maakten de drie leden bekend dat ze in mei op tournee gaan. En er komt ook een nieuw album, weet Daily Mirror.

Door ANP - 23-10-2016, 11:43 (Update 23-10-2016, 11:43)

Gary Barlow, Howard Donald en Mark Owen beginnen de tour op maandag 8 mei in Newcastle. Ze krijgen gezelschap van All Saints. Manchester, Dublin, Glasgow, Liverpool en Londen zijn enkele van de steden die worden aangedaan. De tournee eindigt op vrijdag 16 juni in Norwich.

Het is niet duidelijk of Take That ook buiten het Verenigd Koninkrijk en Ierland is te zien. Wel verschijnt er in maart een nieuw album van Gary, Howard en Mark. De plaat gaat Wonderland heten.