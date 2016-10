Sharon houdt Ozzy op afstand in de gaten'

LOS ANGELES - Sharon Osbourne heeft een 'slim matras' aangeschaft om op afstand haar man Ozzy in de gaten te houden. Sharon betaalde zo'n 3400 euro voor een king-size "Smartress", vertelde een bekende van de familie aan Daily Star.

Door ANP - 23-10-2016, 12:02 (Update 23-10-2016, 12:02)

24 in het matras verwerkte sensoren registreren of er op het matras wordt gelegen. Dit krijgt Sharon via een app op haar telefoon te zien. Ze krijgt zelf informatie over hoeveel mensen in bed liggen. Volgens de fabrikant van het slimme matras, kan het 'lover detection system' ook met een 3D afbeelding de bewegingen en locaties van de bewegingen weergeven.

Ozzy Osbourne en Sharon proberen hun huwelijk weer op de rails te krijgen. Het rockstel ging begin mei uit elkaar, omdat Sharon de slippertjes van Ozzy niet meer aankon. "Ik kan zo niet langer leven", vertelde ze in haar praatprogramma The Talk.