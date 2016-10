Dochter helpt Nena bij Duitse The Voice Kids

BERLIJN - Zangeres Nena krijgt hulp van haar dochter als coach bij de Duitse versie van The Voice Kids. Dat laat Sat.1, de zender die het programma gaat uitzenden, weten. Nena was in het verleden al coach bij The Voice of Germany.

Door ANP - 23-10-2016, 12:37 (Update 23-10-2016, 12:37)

Nena, 56 jaar inmiddels, is bij ons vooral bekend van 99 Luftballons. Daarmee scoorde ze in de jaren tachtig een monsterhit. Haar dochter Larissa Kerner is 26. Ze is kunstenaar en maakt ook muziek.

Sat.1 is er trots op dat Nena met haar dochter jonge talenten gaat coachen. “Het is een echt moeder/dochter-dreamteam”, jubelt Kaspar Pflüger, de grote baas van de Duitse commerciële tv-zender.