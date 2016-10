Mick Jagger koopt luxe huis voor vriendin

NEW YORK - Mick Jagger heeft een optrekje gekocht voor zijn zwangere vriendin Melanie Hamrick. Dat zeggen ingewijden tegen The Sun. De balletdanseres bevalt over twee maanden van het achtste kind van de frontman van de Rolling Stones.

Door ANP - 23-10-2016, 17:07 (Update 23-10-2016, 17:07)

Het luxe huis in New York kostte Jagger 5 miljoen pond, een slordige 5,6 miljoen euro. Momenteel heeft de rocker het veel te druk om zich met Melanie te bemoeien. Hij is hersteld van zijn longontsteking en heeft de tournee van zijn band weer opgepakt. Volgens bronnen die The Sun citeert, is Mick wel van plan op kraamvisite te gaan als de baby er eenmaal is.

Jagger en Melanie zijn allebei druk met hun carrière. Als de baby er eenmaal is, wil Melanie de draad weer oppakken. Of Mick er dan is om voor hun kindje te zorgen valt nog te bezien. Hij zou warme banden onderhouden met een Russisch model dat in Los Angeles woont.