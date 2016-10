RTL ontslaat vlogger vanwege racisme

HILVERSUM - Vlogger SnapKing is niet meer welkom bij MCN, het speciale videokanaal van RTL op YouTube. Volgens de zender heeft de vlogger een belangrijke grens overschreden, daarom heeft RTL MCN de samenwerking per direct stopgezet.

Door ANP - 23-10-2016, 23:24 (Update 23-10-2016, 23:24)

In een filmpje dat afgelopen vrijdag op het YouTube-kanaal was geplaatst is te zien hoe de vlogger een Chinees meisje uitscheldt omdat hij zijn bestelde loempia niet lijkt te krijgen. Hij is daarbij niet alleen racistisch maar ook vrouwonvriendelijk.

RTL zal deze week de andere vloggers op het kanaal inlichten over de kwestie.