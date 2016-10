Drake komt in december met nieuw werk

ANP Drake komt in december met nieuw werk

NEW YORK - Drake werkt aan nieuwe muziek. Het project More Life moet in december uitkomen, zo liet de Canadese rapper zondagavond weten via Instagram.

Door ANP - 24-10-2016, 3:15 (Update 24-10-2016, 3:15)

Drake kondigde het project volgens Complex kort daarvoor al aan in de radioshow OVO Sounds van het Apple Music-kanaal Beats 1. "Ik wil jullie een collectie van nummers geven die de soundtrack van je leven worden, dus More Life: The Playlist", zei hij. "Ik heb een geweldige tour gehad, ik heb een geweldige zomer gehad. De meeste mensen zouden waarschijnlijk een pauze willen nemen, maar ik wil gewoon direct weer aan de slag."

Tegen het einde van de radioshow liet Drake ook vast vier nummers van More Life horen. Drie nummers zijn van hem zelf en heten Two Birds One Stone, Fake Love an Sneakin, en het vierde is een remix van het nummer Wanna Know van de Britse rapper Dave.

Drake, die maandag dertig jaar wordt, moest eerder deze maand nog de rest van zijn zomertournee afzeggen vanwege een enkelblessure. In januari begint hij met vier concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam aan zijn nieuwe The Boy Meets World Tour.