Cobie Smulders: Tom Cruise kan snel rennen

ANP Cobie Smulders: Tom Cruise kan snel rennen

LOS ANGELES - Cobie Smulders kon Tom Cruise maar moeilijk bijhouden op de set van Jack Reacher: Never Go Back. "Ik hoefde niet te acteren voor mijn gezichtsuitdrukking vol pijn", zo vertelt de Canadese actrice aan USA Today.

Door ANP - 24-10-2016, 4:53 (Update 24-10-2016, 4:53)

"Er waren momenten waar hij voor mij rende en ik hem moest vragen wat langzamer te gaan, zonder mijn mond teveel te bewegen voor de camera", vertelt Cobie, die de rol van Susan Turner vertolkt in de film. "Susan Turner denkt, laten we naar een veilige plek rennen, maar Cobie Smulders denkt, laten we proberen het einde van de dag te halen."

De 34-jarige Cobie, die een Nederlandse vader en Britse moeder heeft, liep op krukken met een gebroken knie toen ze de rol kreeg. "Op de een of andere manier kan ik mensen ervan overtuigen dat ik veel sterker ben dan in werkelijkheid." Toen de breuk eenmaal hersteld was moest ze maandenlang trainen om in vorm te komen voor de actiefilm.

Cobie is vooral bekend als Robin Scherbatsky in de comedyserie How I Met Your Mother.