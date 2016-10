Kim Kardashian: persoonlijk merk vergt talent

LOS ANGELES - Kim Kardashian vindt dat het van talent getuigt dat ze haar eigen persoon heeft weten om te zetten in een succesvol merk. Dat zei de realtyster in een interview met 60 Minutes, dat werd opgenomen voordat ze begin deze maand het slachtoffer was van een gewapende beroving.

Door ANP - 24-10-2016, 6:04 (Update 24-10-2016, 6:04)

Kim reageerde op een vraag van interviewer Bob Whitaker, die opmerkte dat andere jonge beroemdheden talenten als zingen en acteren hebben. "Je weet geld te verdienen door je leven te leven", zei hij daarop en Kim was het hier mee eens.

Ze zei verder ook haar carrière voor een groot deel te danken te hebben aan sociale media. Het is de vraag hoe Kim hier sinds de beroving over denkt. Waarschijnlijk wisten de daders door sociale media waar ze was en dat haar beveiligers uit waren. Ze heeft sinds die tijd niets geplaatst op haar accounts op Twitter, Instagram en Snapchat of op haar eigen website.