ANP 'Streetlab-experimenten werken universeel'

AMSTERDAM - De jongens van Streetlab kunnen nog wel even teren op hun succesformule. Voor het vierde seizoen dat maandagavond van start gaat, gingen de mannen naar het buitenland en ook daar werkten hun 'sociale straatexperimenten'.

Door ANP - 24-10-2016, 7:40 (Update 24-10-2016, 7:40)

"We merken dat die sociale straatexperimenten goed werken; mensen reageren heel leuk en dat is universeel", zegt Daan Boom maandag in het AD. Hij heeft zelfs al een nieuw land in gedachten voor een komend seizoen. "Ik zou graag een keer naar Amerika gaan."

Toch realiseert Boom zich ook dat het eens stopt voor hem en zijn kompanen wat betreft Streetlab. "Ik zie mezelf over vijf jaar niet meer overnachten in een IKEA. Dat je als serieuze dertiger zenuwachtig wordt van de voetstappen van een bewaker terwijl je in een IKEA-kast zit. Het is ook een beetje kwajongensgedoe."

"We zouden het gaaf vinden om een eigen comedyserie te maken", zegt Boom over hun gezamenlijke toekomstdromen. "En we zijn ook altijd bezig met muziek; we hebben een eigen feestbandje."