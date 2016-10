Zingende Qmusic-dj stopt niet met radio

AMSTERDAM - Stephan Bouwman is niet van plan direct te stoppen met radiomaken nu hij zijn eerste stappen als bekende zanger heeft gemaakt. Volgens de dj van Qmusic, die zich vrijdag glansrijk door de audities van The Voice of Holland wist te werken, kan dat prima samen.

Door ANP - 24-10-2016, 8:12 (Update 24-10-2016, 8:12)

"Mensen vragen of ik stop bij Qmusic. Maar dingen kunnen toch samengaan?", vraagt Stephan zich af in Metro. Tot dusver had hij nooit zo veel vertrouwen in zijn eigen zangkunsten. "Ik geloof nooit zo in mezelf. Ik vond dat ik een leuke stem voor de braderie had", zegt hij. Toch draaiden alle vier de coaches hun stoel voor hem.

"Ik heb in elk geval meer zelfvertrouwen gekregen en mijn nieuwe droom is om eigen muziek te maken", vervolgt Stephan. "En.. ooit zelf op de stoel van The Voice of Holland zitten."