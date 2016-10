Ook Afrojack bij MTV EMA in Rotterdam

ROTTERDAM - Afrojack is de tweede Nederlander die op het podium verschijnt tijdens de MTV Europe Music Awards volgende week in Rotterdam. Dat heeft de muziekzender bekendgemaakt. Eerder maandag werd ook al de komst van Martin Garrix aangekondigd.

Door ANP - 24-10-2016, 16:01 (Update 24-10-2016, 16:01)

De twee Nederlandse dj's waren er vorig jaar ook al bij in Milaan. Ze maken allebei ook kans om met een prijs naar huis te gaan. Zowel Afrojack als Martin Garrix is genomineerd in de categorie Best Electronic.

"Ik kijk ernaar uit om dit jaar in mijn thuisland op te treden bij de EMA", zegt Afrojack. "Ik heb iets speciaals voorbereid voor deze avond en ik kan niet wachten om de fans dit te laten zien."

De EMA's worden op 6 november uitgereikt in de Rotterdamse Ahoy. De show is live te zien op MTV.