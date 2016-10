Tori Spelling geniet van zwangerschap

LOS ANGELES - De zwangere Tori Spelling broedt nog op een naam voor haar vijfde kind. Ze voelt dat de druk voor een passende naam al enigszins toeneemt, vertelt de 43-jarige actrice aan E! News.

Door ANP - 24-10-2016, 18:42 (Update 24-10-2016, 18:42)

Tori Speling heeft al vier kinderen, Liam (9), Stella (8), Hattie (5) en Finn (4). ''Die namen kwamen gewoon tot ons. We hopen dat we op een soortgelijke manier ook een vijfde naam kunnen verzinnen, maar we weten nog niet wat het wordt."

Tori Spelling en haar man Dean McDermott kondigden begin oktober aan dat ze nog een vijfde spruit verwachten. ''Ik voel me goed. Ik geniet weer van de zwangerschap'', zegt ze tegen E! News. ''Ik vind het erg fijn zwanger te zijn nu de andere kinderen niet meer zo klein zijn. De jongste is vier, de oudste is negen. Dus zij kunnen bewust mijn zwangerschap meemaken. Het is een hele andere ervaring."