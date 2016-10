Genoeg donaties voor restauratie Oz-schoenen

WASHINGTON - De inzamelingsactie van een museum in Washington om de rode schoenen van Dorothy uit The Wizard of Oz te redden, is een succes. Maandag maakte het National Museum of American History bekend dat het doel van 300.000 dollar (275.000 euro) bereikt is.

Door ANP - 25-10-2016, 2:42 (Update 25-10-2016, 2:42)

De campagne op online donatieplatform Kickstarter was zo succesvol, dat het museum de actie doorzet voor een ander relikwie uit de film: het pak van de vogelverschrikker. "Net zoals wij ons doel niet hadden kunnen bereiken zonder u, had Dorothy haar reis niet kunnen afronden met alleen haar slippers - ze had ook haar vrienden nodig", schrijft de instelling op de inzamelingspagina. Doel is om dat kostuum samen met de gerestaureerde schoenen tentoon te kunnen stellen in 2018.

Met de 300.000 dollar die al is opgehaald, gaat het museum de verkleuring van de rode schoentjes die Judy Garland droeg in de film uit 1939 stopzetten. Ook laat het instituut een vitrine bouwen die is voorzien van een techniek die de schoenen optimaal conserveert.