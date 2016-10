Rihanna doet oproep voor vermiste danseres

NEW YORK - Rihanna heeft haar fans gevraagd uit te kijken naar haar voormalige achtergronddanseres. Shirlene Quigley is sinds zaterdagnacht vermist.

Door ANP - 25-10-2016, 5:08 (Update 25-10-2016, 5:08)

"Deze mooie ziel en mijn danseres is vermist. Mijn hart bloedt als ik er aan denk hoe zwaar dit is voor iedereen die van haar houdt", schreef RiRi maandag op Instagram bij een video van Shirlene. Daarin roept de 32-jarige mensen op wat aardiger te zijn voor elkaar.

De danseres werd voor het laatst gezien in de nacht van zaterdag op zondag, toen ze in New York op een bus stapte. Ze danste volgens People eerder ook bij optredens van onder meer Jamie Foxx, Beyoncé en Missy Elliott. Ook Missy plaatste maandag op social media een oproep over de verdwijning.