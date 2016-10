Paisley Park nu officieel een museum

CHANHASSEN - Het huis en de studio van Prince mogen een museum blijven. De gemeenteraad van de plaats Chanhassen in de Amerikaanse staat Minnesota stemde daar maandagavond unaniem mee in.

Door ANP - 25-10-2016, 6:11 (Update 25-10-2016, 6:11)

Paisley Park ging begin deze maand al open voor het publiek, maar de beheerder van de tours die er worden gegeven, had daar slechts een tijdelijke vergunning voor. De gemeente wilde eerst onderzoeken of het complex als toeristische trekpleister niet te veel overlast zou veroorzaken.

Volgens Billboard stemde alle vijf de gemeenteraadsleden in met een permanente vergunning. De beheerder van het museum stelde daarop meteen kaarten beschikbaar tot het einde van het jaar. Toegangsbewijzen voor 2017 komen vanaf november beschikbaar.

In Paisley Park kunnen fans de vele prijzen van Prince bewonderen, alsmede een aantal outfits, instrumenten en kunstwerken van de in april overleden zanger. In de studio is alles blijven staan na de dood van de muzikant, die er verschillende handgeschreven notities achterliet over een jazz album waar hij aan werkte.