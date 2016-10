Victoria Koblenko is makers CMC dankbaar

AMSTERDAM - Victoria Koblenko was tijdens de opnames van Centraal Medisch Centrum (CMC) hoogzwanger en is ervan overtuigd dat ze de rol niet had gekregen als de serie zou zijn gemaakt door mannen. In VIVA noemt Victoria het een 'geschenk uit de hemel' dat haar personage dr. Lis van der Laan in CMC ook in verwachting is.

Door ANP - 25-10-2016, 7:10 (Update 25-10-2016, 7:10)

"Stel; dat ik de drie maanden verlof had genomen, dan had ik de rol in CMC niet kunnen doen. Met andere woorden : ik zou bijna negen maanden uit de roulatie zijn geweest, want ik heb gemerkt dat je als actrice minder aantrekkelijk bent als je zwanger bent'', zegt Victoria. "Tenzij de productie wordt gemaakt door vrouwen die weten hoe het is om zwanger te zijn, zoals bij CMC. Ik weet zeker dat ik de rol niet had gekregen als er een mannelijke producent op de serie had gezeten. Als je zzp'er bent, is zwanger worden dus een financieel risico dat je neemt."

Victoria en haar vriend Evgeniy Levchenko werden begin augustus ouders van zoontje Kiy. Victoria stond drie weken na de bevalling alweer op de set. "Ik ben de vrouwen van CMC dankbaar'', zegt Victoria. ''Omdat de producente zelf ook moeder is, heeft ze de zomerstop van drie weken in de buurt van mijn uitgerekende datum gepland, wat uiteindelijk perfect uitpakte. Na de bevalling mocht ik zelf kiezen of ik 's ochtends, 's middags of 's avonds wilde draaien en of ik Kiy wilde meenemen naar de set of niet, wat ik uiteindelijk niet heb gedaan."

Lev nam de verzorging op zich. Victoria: Ik heb veel gelezen over vaderschapsverlof en kwam erachter dat vaders die vanaf de bevalling veel tijd doorbrengen met hun kleine dat ook de rest van hun leven blijven doen. Het zet een structurele verandering in de rolverdeling tussen mannen en vrouwen in gang. Een soort herverdeling van taken."