Teun Luijkx is smoorverliefd

ANP Teun Luijkx is smoorverliefd

AMSTERDAM - Teun Luijkx is tot over zijn oren verliefd op Eva Laurenssen, met wie hij nu drie maanden samenwoont. Teun raakte aan de praat met de La Famiglia-actrice op haar verjaardagsfeest, waar hij door een gezamenlijke vriendin mee naartoe was genomen. "We begonnen met kletsen en dat is nooit meer opgehouden", zegt de A'dam - E.V.A.-acteur in VIVA.

Door ANP - 25-10-2016, 8:25 (Update 25-10-2016, 8:25)

"Ik ben nog nooit zo verliefd geweest. Ze is half Spaans, maar ook half Brabants en dat maakt dat ik me heel erg thuis voel bij haar. Alles gaat vanzelf. Ik stel mezelf nooit de vraag waaróm we bij elkaar zijn, het voelt alsof het zo hoort. Alsof het zo is bedoeld. Als ik bij haar familie kom, voelt het als thuis en dat heeft zij bij mij ook. Ik hoef me bij haar niet te bewijzen of me beter voor te doen. We zijn net een jaar samen, maar het voelt als duizend jaar. Ze voelt al als een deel van mij, ofzo."

Naast zijn geliefde is er nog een Eva in het leven van Teun. Eva van de Wijdeven, zijn tegenspeelster in A'dam - E.V.A., is al jaren een goede vriendin. "Vanaf het eerste moment dat ik haar leerde kennen, zeven jaar geleden, waren we maatjes. Er is veel gebeurd in die zeven jaar, bedacht ik laatst. Toen was zij met die, toen had ik een relatie met die, toen ging dít uit en toen liep dát weer stuk. We hielpen elkaar door die zeven jaar heen. We zijn echt wel vrienden, ja.”