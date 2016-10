Katie Melua kickt af van succesverslaving

ANP Katie Melua kickt af van succesverslaving

AMSTERDAM - Katie Melua gaat zich niet meer druk maken of haar albums het wel of niet goed doen. De Georgische zangeres was zo gewend geraakt aan haar succes dat alles een mislukking leek als het wat minder ging.

Door ANP - 25-10-2016, 11:07 (Update 25-10-2016, 11:07)

"Het is makkelijk om te zeggen dat je nooit met verkoopcijfers bezig bent. Maar succes is verslavend, heel verslavend", zegt Katie in gesprek met FaceCulture. "De adrenaline die je voelt als je het goed doet is fenomenaal. Je raakt gewend aan een bepaalde mate van succes en probeert dat vast te houden. Als dat niet lukt, raak je erg teleurgesteld. Daar wilde ik vanaf."

Met haar zevende album In Winter maakt Katie nu een nieuwe start. Ze brak met haar vaste muzikale partner Mike Batt en zijn label. Dat was een moeilijke beslissing, zegt ze. "Toen ik de dertig naderde merkte ik dat we creatief uit elkaar groeiden", vertelt de zangeres. "Hij zette me op mijn achttiende in de studio met de beste muzikanten uit het land, een overweldigende ervaring. Maar na zes albums voelde het voor mij goed om creatief onafhankelijk te worden."