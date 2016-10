Noorderslag bevestigt 26 nieuwe namen

ANP Noorderslag bevestigt 26 nieuwe namen

GRONINGEN - Eurosonic Noorderslag heeft 26 nieuwe acts toegevoegd aan zijn line-up. Onder meer Anne-Marie, Joep Beving, Martin Kohlstedt en Témé Tan zijn door de organisatie aangekondigd.

Door ANP - 25-10-2016, 12:29 (Update 25-10-2016, 12:29)

Eerder werd al de komst van namen als Broederliefde, Rondé, Teske, Donnie en Pip Blom naar het Groningse muziekevenement bekendgemaakt.

Eurosonic (11, 12 en 13 januari) geldt internationaal als het platform voor Europese muziek. In de binnenstad van Groningen ontdekken bezoekers de acts die in de zomer op de grote festivals staan. Noorderslag (zaterdag 14 januari) is de graadmeter voor Nederlandse muziek en vindt plaats in De Oosterpoort. De kaartverkoop begint 29 oktober.