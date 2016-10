Misbruikroman Jeroen Brouwers verfilmd

ANP Misbruikroman Jeroen Brouwers verfilmd

AMSTERDAM - Het boek Het hout van Jeroen Brouwers wordt verfilmd. Het is een boek over de misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk. Volgens de uitgever van het boek, Atlas, heeft productiehuis Koud in Alaska de rechten van het boek gekocht. Koud in Alaska is van de Belgische acteur Wim Opbrouck, die ook een aantal jaren artistiek leider was van NT Gent.

Door ANP - 25-10-2016, 13:41 (Update 25-10-2016, 13:41)

Het verhaal gaat over een door kloosterlingen geleid jongenspensionaat in de jaren vijftig. Er gebeurt van alles wat niet door de beugel kan, maar waarover wordt gezwegen. "Ook de verfilming moet net als de roman een beklemmende mokerslag zijn die de kijker confronteert met de onderdrukking en het huiveringwekkend seksueel misbruik binnen de kerk. Maar net als de roman zal de verfilming ook meer zijn dan een aanklacht alleen", zegt Opbrouck.

Met Het hout won Jeroen Brouwers de ECI Literatuur Prijs 2015.