ANP Bryan Cranston koopt eigen boeken op

LONDEN - Breaking Bad-acteur Bryan Cranston heeft een wel heel vreemde manier om zijn biografieën aan de man te brengen. Elke keer als hij op een vliegveld komt, koopt hij in de kiosk zijn eigen boek en legt hem daarna terug als cadeau voor de eerste vinder.

Door ANP - 25-10-2016, 15:31 (Update 25-10-2016, 15:31)

"Het is waar", gaf Bryan dinsdag toe in BBC 5 Live's Afternoon Edition. "Ik heb het verschillende keren gedaan. Elke keer als ik op een vliegveld ben, maakt niet uit welke, sluip ik de boekwinkel in. Dan koop ik het boek en laat ik het bonnetje erin. Daar schrijf ik dan in het klein 'open mij' op."

De gelukkige vinder kan dan binnen nog een persoonlijke noot van Bryan vinden. "Dan schrijf ik: bedankt dat je in het boek hebt gekeken. Ik ben er trots op en ik hoop dat je er van geniet. Dit boek is gratis. Ik heb het al gekocht dus neem het mee."

In zijn autobiografie A Life In Parts blikt Bryan terug op een aantal momenten in zijn leven. Een daarvan is het moment waarop hij dagdroomde dat hij een stalkende ex op gewelddadige wijze om het leven bracht. Ook vertelt hij het verhaal hoe hij zijn maagdelijkheid verloor op de Wallen in Amsterdam.