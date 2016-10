Jack O'Connell speelt Alexander McQueen

ANP Jack O'Connell speelt Alexander McQueen

LONDEN - Acteur Jack O'Connell gaat de rol van Alexander McQueen spelen in een biopic over de Britse modeontwerper. Andrew Haigh regisseert de film. De opnames beginnen in het voorjaar, meldt de BBC.

Door ANP - 25-10-2016, 18:00 (Update 25-10-2016, 18:00)

Jack O'Connell is bekend van films als Unbroken, Starred Up en '71. Dit jaar was hij te zien in de thriller Money Monster van Jodie Foster. Andrew Haigh maakte eerder 45 Years (2015) en Weekend (2011).

De nog titelloze film over Alexander McQueen (1969-2010) is gebaseerd op de biografie die Andrew Wilson vorig jaar over hem schreef met de titel Blood Beneath The Skin. Pathé kondigde de film dinsdag aan. Het verhaal speelt zich af in 2009, in de maanden voorafgaande aan een modeshow waarin de radicale modeontwerper zijn ontwerpen van de voorgaande vijftien jaar toonde.

Alexander McQueen pleegde in 2010 op 40-jarige leeftijd zelfmoord.