ANP Alexander Skarsgård in film The Kill Team

LOS ANGELES - De Amerikaanse acteur Nat Wolff en de Zweedse acteur Alexander Skarsgård zijn gecast voor de filmversie van de oorlogsdocumentaire The Kill Team van Dan Krauss. Krauss regisseert de verfilming van zijn eigen documentaire uit 2013. Dit meldt Deadline.

Door ANP - 25-10-2016, 18:39 (Update 25-10-2016, 18:39)

The Kill Team gaat over de moorden op Afghaanse burgers door Amerikaanse troepen in 2010 en het lot van de Amerikaanse militair Adam Winfield die het verhaal naar buiten bracht. Windfields aantijgingen werden echter in de wind geslagen. Natt Wolff (21) is gecast voor de rol van Adam Winfield. Skarsgård (40) is aangetrokken voor de rol van sergeant Deeks.

''Toen we voor het eerst de documentaire zagen waren we geschokt door dit verhaal en onder de indruk van de regie'', zeggen de producenten. ''We waren gefascineerd door het script en de visie van Dan Krauss voor de hervertelling van het waargebeurde verhaal over de moed van een jongeman om de waarheid naar buiten te brengen. Daarmee zet hij zijn eigen leven op het spel."