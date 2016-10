Frank Masmeijer brengt single uit

AMSTERDAM - Frank Masmeijer heeft een single uitgebracht met de titel Ik geloof in morgen. Frank Masmeijer presenteerde de single en de bijbehorende videoclip dinsdag in RTL Boulevard.

Door ANP - 25-10-2016, 19:46 (Update 25-10-2016, 19:46)

De voormalig showmaster wordt sinds 2014 in België verdacht van grootschalige cocaïnesmokkel en is bezig met een reallifeserie voor SBS6. Die achtdelige reportagereeks Frank en vrij! is uitgesteld naar februari, omdat de rechtszaak nog steeds loopt en de zitting in het slot van de reallifesoap wordt verwerkt. Frank wilde echter niet langer wachten met het uitbrengen van de single, die volgend jaar ook als leader van de realityreeks wordt gebruikt.

''Deze week hebben we de clip opgenomen'', vertelde Frank in RTL Boulevard, waarin alvast beelden van de videoclip waren te zien. Frank Masmeijer, die onlangs ook al in RTL Late Night te gast was, heeft weinig problemen met zijn mediaoptredens die hij doet in afwachting van zijn rechtszaak in België. ''Ik heb niets te verbergen, ik ga overal naar toe'', zegt hij. Ook vindt hij niet dat hij zijn zingende dochter Charlotte, die meedoet aan The Voice of Holland, in de wielen rijdt. ''Charlotte moet haar eigen gang gaan. Deze single staat volledig los van haar deelname aan The Voice."

Zijn relatie met zijn vrouw Sandra staat door de hele situatie onder druk, erkent Frank. ''Ik wil absoluut niet meer terug naar België en dat is voor Sandra heel moeilijk."