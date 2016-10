Justin Timberlake riskeert cel met stemselfie

MEMPHIS - Justin Timberlake riskeert een celstraf van dertig dagen voor het maken van een selfie in een stemhokje in Memphis. De zanger postte maandag een foto van hemzelf tijdens het stemmen, waarmee hij volgens TMZ de wet overtrad.

Door ANP - 25-10-2016, 20:08 (Update 25-10-2016, 20:08)

Het is in Tennessee verboden voor kiesgerechtigden om beelden of geluidsopnames te maken in het stemhokje. Wie zich niet aan de regels houdt, kan dertig dagen gevangenis krijgen en een boete van vijftig dollar.

Een woordvoerder van de officier van justitie van het district Shelby County laat aan TMZ weten dat de selfie van de Can't Stop The Feeling-zanger onderwerp is van nader justitieel onderzoek. De wetgeving is redelijk nieuw. Volgens TMZ is er tot nu toe niemand voor veroordeeld.

Een vertegenwoordiger van het verkiezingsbureau waar Justin zijn stem op zijn favoriete presidentskandidaat uitbracht, zou het onterecht vinden als de artiest veroordeeld wordt. Hij verdient eigenlijk respect voor het motiveren van mensen om te gaan kiezen. Zelf schreef Justin bij zijn foto: ''Hee jij daar. Ik ben net van Los Angeles naar Memphis gevlogen om te gaan stemmen. Er is geen excuus lieve mensen. Misschien kun je in je eigen stad ook alvast stemmen en doe het anders op 8 november. Kies ervoor je te laten horen. Als je niet stemt, kunnen we je niet horen. Kom naar buiten en stem!"