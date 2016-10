Belgische zangeres Selah Sue zwanger

AMSTERDAM - De Belgische zangeres Selah Sue (27) is zwanger. Ze verwacht over enkele maanden haar eerste kind. Dit kondigde ze dinsdag aan met een video op Facebook. Op het filmpje is te zien hoe ze haar buik tijdens een optreden aan haar publiek toont.

''Een paar nachten geleden voelde ik hem voor het eerst bewegen, leek me dit wel een geschikt moment om aan te kondigen dat ik over een paar maanden moeder ben. Ik ben erg gelukkig en trots'', schrijft Selah Sue erbij.

Haar vriend Joachim heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie. Selah Sue scoorde hits met Raggamuffin en Crazy Vibes die op haar eerste titelloze album uit 2011 stonden. Daarna speelde ze op grote festivals als Pinkpop, Rock Werchter en Lowlands.

Vorig jaar kwam haar tweede album Reason uit. In december treedt ze op in Paradiso in Amsterdam, TivoliVredenburg in Utrecht en De Oosterpoort in Groningen.