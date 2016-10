Donnie Wahlberg breekt wereldrecord selfies

COZUMEL - Donnie Walhberg heeft het wereldrecord selfies maken op zijn naam gezet. De New Kids On The Block-ster maakte 122 selfies met aanwezigen in drie minuten en daarmee brak hij het oude record van 119 zelfportretjes.

Door ANP - 26-10-2016, 2:39 (Update 26-10-2016, 2:39)

Wahlberg deed vorig jaar al een poging om het record te breken maar dat mislukte omdat de scheidsrechters van Guinness een paar selfies afkeurden.

Dit jaar lukte het de zanger en broer van acteur Mark Wahlberg wel. Tijdens een speciale cruise, ter ere van de beroemde boyband New Kids On The Block uit de jaren negentig, slaagde Wahlberg er met hulp van fans en passagiers erin.

Als beloning kreeg hij het felbegeerde certificaat van Guinness World Records, als bewijs dat hij recordhouder is. En als klap op de vuurpijl ging hij met de scheidsrechter van Guinness op de foto, al was dat geen selfie.